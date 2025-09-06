Haberler

Niğde’de Kaza, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL KAZASI VE YARALANMA OLAYI

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak kaza yaptı ve sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre B.G. (30) yönetimindeki 50 ADD 467 plakalı araç, Niğde-Adana karayolu üzerindeki Sazlıca Kavşağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın ardından durabilen araç, refüjdeki tabelalara çarparak motor kısmından alev almaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

SÜRDÜRÜLEN İNCELEMELER

Sağlık hizmetleri tarafından sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, B.G. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

