Niğde’de Kaza, Üç Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE KURBANLAR

Niğde’de, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobile TIR’ın çarptığı kazada yaşamını yitiren Şaban Şahin (63), eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin’in (9) cenazeleri, memleketleri Konya’nın Ereğli ilçesine defnedildi. Kaza, dün saat 18.30 civarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde gerçekleşti. Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR, emniyet şeridinde bekleyen Şaban Şahin’in kullandığı 42 AVB 151 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KAZA SONRASI DURUM

Aracın içerisinde sürücü dahil dört kişi bulunuyordu ve otomobil, TIR ile çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin acil durumu bildirmesinin ardından, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yarışla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin, torunu Muhammet Yiğit Şahin ve Muhammet Şahin (23)’i kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Şahin çifti ve torunları Muhammet Yiğit Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Muhammet Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ

Şahin çifti ve torunları Muhammet Yiğit Şahin’in cenazeleri, otopsinin ardından memleketleri Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi. Ulu Camide kılınan cenaze namazının ardından, aile fertleri Cahı Mezarlığı’na defnedildi.