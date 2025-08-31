Niğde’de Kova Düşen Bebek, Öldü

ACIL DURUM

Niğde’de meydana gelen üzücü bir olayda, Merkeze bağlı Alay beldesinde müstakil bir evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu bir kovaya düştü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla belirtilen adrese yönlendirildi.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak M.E.Ç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.