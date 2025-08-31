Gündem

Niğde’de Kova Düşen Bebek, Öldü

nigde-de-kova-dusen-bebek-oldu

ACIL DURUM

Niğde’de meydana gelen üzücü bir olayda, Merkeze bağlı Alay beldesinde müstakil bir evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu bir kovaya düştü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla belirtilen adrese yönlendirildi.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak M.E.Ç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi: “Bizi Bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarında düzenlenen diploma töreninde Türk ordusuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve simsarların siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti.
Gündem

Muğla’da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Yangın Çıkardı

Muğla'da bir genç, ailesiyle çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu etkisi altında evini ateşe verdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.