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Niğde’de Kumar Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığını tespit ettikleri bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonda, şüpheli A.G. yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

KUMAR OYNAYANLARA CEZA

Gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen dört kişi ise toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. Olay yerinde yapılan aramalarda, suça konu olan 1.500 TL nakit para, 106 adet oyun taşı, 4 adet ıstaka, 1 adet zar ve 1 adet yaz-boz ele geçirildi.

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