Niğde’de Lahana Hasadı Başladı

HASAT GÜNLERİ

Niğde’de beyaz lahana hasadı başladı. Samsun’dan sonra ikinci sırada yer alan Niğde, bu yıl lahana ekim alanını 19 bin 240 dekara çıkardı. Geçen yıl 18 bin 740 dekar alanda ekim yapılmıştı. Lahana hasadı, Ağustos ayında başlayarak ocak ayına kadar devam edecek. Niğde, Türkiye’nin lahana üretiminin yüzde 20’sini karşılıyor. Bu yıl için beklenen rekolte ise 135 bin ton.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Lahana üreticisi tarlada kilosunu 10 liradan satmanın mutluluğunu yaşıyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, 2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki beyaz lahana üretiminin toplamda 660 bin 357 ton olduğunu açıkladı. Geçen yıl Niğde’de 18 bin 740 dekar alanda 132 bin 155 ton beyaz lahana hasadı gerçekleştirildi. Bu yılki rekolte beklentisinin 135 bin ton olduğunu aktaran Mete, bu artışın çiftçiler için olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

İL EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Furkan Mete, beyaz lahananın il ekonomisi açısından taşıdığı öneme de vurgu yaptı. Niğde’de tarımda beyaz lahana, hem üretim miktarı hem de ihracat potansiyeli ile önemli bir yere sahip. Mete, modern tarım teknikleri ve devlet destekleri sayesinde çiftçilerin verimlerini artırdığını ifade etti.