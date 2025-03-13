Niğde’de Mumya Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

KAÇAKÇILIK OPERASYONU VE TUTUKLAMALAR

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyon ile 7 şüpheliyi tutukladı. Jandarma, Bor ilçesindeki Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan kişileri tespit etti ve yakaladı. Yapılan operasyon sonucunda H.G. adlı şahsa ait olan ikamette, Orta Çağ dönemine ait değerlendirilen bir mumya ele geçirildi. İfade işlemlerin ardından Bor Adliyesi’ne sevk edilen H.O., H.G., İ.E., K.A., M.A., R.E. ve Ş.K. mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KAZI ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen alanda, jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri nezaretinde kazı çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadelemiz kapsamında, özverili çalışmaları için jandarma teşkilatımıza ve sürecin hukuki aşamalarında titizlikle görev yapan adliye teşkilatımıza teşekkür ederiz. Kültürel mirasımıza sahip çıkma konusundaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” denildi.