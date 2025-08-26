NİĞDE’de Müzik Enstrümanları Üretimi Devam Ediyor

NİĞDE’DE SANAT VE ZANAATIN BULUŞMASI

NİĞDE’deki usta kardeşler Mustafa ve Kadir Kahraman, saz, gitar, ud, kabak kemane ve tambur gibi müzik enstrümanlarını el emeğiyle üreterek sadece zanaatkarlığın değil, aynı zamanda sanatın da güzel bir örneğini sunuyor. Kenti merkezindeki atölyelerinde geçtiğimiz 20 yıl boyunca enstrüman üretimi gerçekleştirerek bölgenin kültürel mirasına önemli katkıda bulunuyorlar.

ENSTRÜMAN ÜRETİMİNLİKLERİ

Mustafa Kahraman, bir enstrümanın üretiminin ortalama 1,5 ay sürdüğünü belirtiyor. “Biz sadece bağlama yapmıyoruz. Niğde’de gitar, ud, kabak kemane ve tambur üretimi yapan tek atölyeyiz. Enstrümanların yapımını gerçekleştiriyoruz, isteyenlere yapımını öğretiyoruz. Tamamen el emeğine dayalı bir üretim süreci yürütüyoruz,” diyor. Bu süreçte, enstrüman yapımında kullanılan ağaçların ses kalitesini doğrudan etkilediğinin altını çizen Kahraman, “Ben özellikle tut ağacından yapılan sazları tercih ediyorum. Sesi bana daha duygulu geliyor. Ardıç, kelebek gibi farklı ağaç türlerinden de üretim yapabiliyoruz,” şeklinde konuşuyor.

GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK

Geleneksel müzik kültürünü devam ettiren Niğdeli kardeşler, aynı zamanda gençlere müzik aletlerinin kullanımıyla ilgili eğitim veriyor. Bu müzikal mirası gelecek nesillere aktarmayı ve ses sanatına olan ilgiyi artırmayı hedefliyorlar.