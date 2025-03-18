Niğde’de Okullar Tatil Mi? Detaylar İçin..

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar başlamış durumda. Niğde ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, pek çok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Niğde’de, “19 Mart Çarşamba Niğde okul yok mu?” sorusu gündemde.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızı 50-70 km/saat olarak tahmin ediliyor, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90-90 km/saat seviyelerine ulaşabilir. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabahı itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulması ve gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara yol açabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Denizlerde de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına türünden rüzgar eseceği öngörülüyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de, rüzgarların da batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde olacağı yani 50-75 km/saat hızında eseceği tahmin edilmektedir. Bu fırtınanın da yine akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ARTIYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesine yol açacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19.03.2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Özellikle tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların bu tehlikeye karşı tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

RÜZGAR VE FIRTINA İÇİN ÖNLEMLER

19.03.2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleriyle Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Bu rüzgar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Niğde Valiliği’nden ise henüz 19 Mart Çarşamba günü için tatil ile ilgili bir duyuru yapılmadı.