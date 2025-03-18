Niğde’de Okullar Tatil mi? Valilik Açıklaması

YAĞIŞLARDAN SONRA TATİL BEKLENTİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar başladı. Niğde ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda meraklar artıyor. Meteoroloji, pek çok il için daha yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Bu sebeple, “Niğde okullar tatil mi?” sorusu gündemde yer alıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşamı etkisini kaybetmesi beklenen rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuz durumlara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’in batısında, 19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de, Niğde-Samsun arasında rüzgarın 19 Mart Çarşamba öğle saatlerine doğru batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Yapılan son tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi yaratabileceği ifade ediliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç alanları ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 (Çarşamba) gecesinden itibaren beklenen zirai don, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli olabiliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu tehlikeye karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI DEVAM EDİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Özellikle Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nın kuzey bölümlerinde rüzgar hızının 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise 70-90 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabilir. Niğde Valiliğinden 19 Mart Çarşamba ile ilgili tatil duyurusu henüz gelmedi.