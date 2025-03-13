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Niğde’de Ortaçağ Eserleri Ele Geçirildi

NIĞDE MUMYA OPERASYONU NEDİR?

Niğde’de gerçekleştirilen mumya operasyonu çerçevesinde yapılan arama sırasında, Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülen tarihi bir eser ele geçiriliyor. Kültürel mirasın korunması amacıyla düzenlenen bu operasyon, geniş bir yankı uyandırıyor. Peki, detaylar nelerdir?

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına karşı bir operasyon düzenliyor. Operasyon sırasında yakalanan H.G.’nin evinde, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir şahsa ait olduğu değerlendirilen bir erkek görünümlü mumya ele geçiriliyor. H.G. ve gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin jandarma işlemleri devam ediyor.

VALİDEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabında yayımlayarak, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

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