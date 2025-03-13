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Niğde’de Ortaçağ Mumyası Operasyonu

NIĞDE’DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Niğde’de jandarma ekipleri, ortaçağ dönemine ait olduğu düşünülen bir mumyayı satmaya çalışan kişiler üzerinde bir operasyon gerçekleştirdi. Bor ilçesindeki Kemerhisar Kasabasında tarihi bir mumyanın satışına yönelik faaliyetler tespit edildi. Bunun üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

MUMYA VE GÖZALTILAR

Yapılan aramada, H.G.’ye ait konutta ortaçağ dönemine ait bir erkek mumya bulundu. Üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde H.G. ile birlikte K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadeler doğrultusunda, bu şahıslar adliyeye sevk edildiler.

MUMYA KORUMA ALTINA ALINDI

Karakoldaki işlemleri tamamlanan altı kişi, sağlık kontrollerinin ardından Bor Adliyesine yönlendirildi. Ele geçirilen mumyanın, inceleme yapmak amacıyla koruma altına alındığı belirtildi.

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