Niğde’de Oto Galeriye Saldırı Düzenlendi

OLAYIN DETAYLARI

Niğde’de bir oto galeriye gerçekleştirilen silahlı saldırıda, sokakta oynayan Ege Atlı (8) ağır yaralandı. Olay, 8 Ağustos akşamı Efendibey Mahallesi’nde gerçekleşti. Olayı düzenleyen kimlikleri henüz açıklanmayan 1’i kadın 4 şüpheli, oto galeriye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri, çocuk Ege Atlı’nın vücuduna isabet etti. Ege yere düşerken, saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.

İLK MÜDAHALE VE YARALININ DURUMU

Mahalle sakinleri, yaralanan çocuğa hemen ilk yardım yaparak durumunu bildirmek için polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, Ege’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Ege’nin durumu kritikleşince, Adana’daki bir hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANIŞI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonrasında 4 kişi tutuklandı.