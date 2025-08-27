Niğde’de Otoyolda Kaza: 3 Ölü

OTOMOBİL KAZASINDA TRAJİK KAYIPLAR

NİĞDE’de meydana gelen bir otoyol kazasında, emniyet şeridinde durmakta olan bir otomobile TIR çarptı. Bu kazada 2’si çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza saat 18.30 sularında Ulukışla ilçesi, Niğde- Pozantı Otoyolu’ndaki Başmakçı mevkiinde gerçekleşti. Şaban Şahin (63) yönetimindeki 42 AVB 151 plakalı araba, Ali Y. (60) tarafından idare edilen 51 ADV 957 plakalı TIR’a çarpıldı. Araçta sürücü dahil olmak üzere 4 kişi bulunuyordu ve otomobil, TIR ile çelik bariyerler arasında sıkıştı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, Leyla Şahin (9), Muhammet Yiğit Şahin (9) ve Muhammet Şahin (23) için hızlı bir şekilde müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtulan Muhammet Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazanın nedenleriyle ilgili olarak jandarma tarafından bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.