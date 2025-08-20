Haberler

Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

RUHSATSIZ SİLAHLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili bir operasyon düzenliyor. Operasyon, Niğde il merkezine bağlı Yeşilgölcük ve Orhanlı kasabalarında gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE ARAMA

Yapılan aramalarda 4 şüpheli şahsın evlerinde toplamda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av bıçağı, 54 adet tabanca fişeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçiriliyor. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuluyor. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başkan Büyükkılıç, Hastanede Anjiyo Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hastanede anjiyo işlemi geçirdi. Sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Haberler

FIFA Dünya Kupası 2026’da başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası, kulüp futbolunun zirvesinde yer alan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Turnuvanın açılış maçı, Inter Miami ve Al Ahly arasında gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.