Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

RUHSATSIZ SİLAHLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili bir operasyon düzenliyor. Operasyon, Niğde il merkezine bağlı Yeşilgölcük ve Orhanlı kasabalarında gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE ARAMA

Yapılan aramalarda 4 şüpheli şahsın evlerinde toplamda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av bıçağı, 54 adet tabanca fişeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçiriliyor. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuluyor. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı bildiriliyor.