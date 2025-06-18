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Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU YAPILDI

Niğde’de polisin gerçekleştirdiği ruhsatsız silah operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliği ile “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçu kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı. Bu operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalandı.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda çeşitli silah ve mühimmatlar bulundu. Bunlar arasında 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 şarjör, 70 tabanca fişeği ve 218 tüfek kartuşu ile çeşitli kesici ve delici aletler yer aldı. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

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