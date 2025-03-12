Niğde’de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bor ilçesindeki Kemerhisar beldesinde bir şüphelinin evine yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği bulundu.

ULUKIŞLA’DA YAPILAN ORTAK OPERASYON

Ulukışla ilçesinde ise, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 2 şüphelinin evine ve eklentilerine yönelik yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ve 85 adet merminin yanı sıra, 1 adet komando bıçağı, 1 adet süngü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 200 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.