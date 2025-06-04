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Niğde’de Sahte Alkol Üretimine Operasyon

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Niğde’de, sahte alkol üretimi ve ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran 2025’te bir operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINANLAR VE TUTUKLANANLAR

Bu operasyon sonucunda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonunda şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğer 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içki, alkol üretim malzemesi ve 160 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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