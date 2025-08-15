Niğde’de Saldırıdan Ege Yaralı Kaldı

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Niğde’de, 1’i kadın 4 kişinin düzenlediği iş yeri saldırısında, içeride cep telefonuyla oyun oynayan Ege Atlı’nın (8) ağır yaralanmasına dair güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Saldırı sırasında bir iş yeri çalışanı, kurşunlardan biri Ege’ye isabet ederken, çocuğu korumak amacıyla oturduğu koltuğu geriye çekmeye çalıştı. Olay, 8 Ağustos akşam saatlerinde Efendibey Mahallesi’nde gerçekleşti.

POLİS MÜDAHALESİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kimlikleri açıklanmayan 1’i kadın 4 şüpheli, oto galeriye tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri, Ege’nin vücuduna isabet etti ve Ege yere düştü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yerinde bulunanlar çocuğun yarasına tampon yaparak hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbardan sonra olay yerine ulaşan sağlık ekibi, Ege’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ege’nin durumu ağırlaşınca Adana’daki bir hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin kimlikleri henüz gün yüzüne çıkmadı.

EGE’Yİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Ege Atlı’nın yaralandığı anlara dair güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin iş yerine 9 el ateş ettiği gözlemleniyor. Ege’ye isabet eden kurşun sonrasında, iş yerinin çalışanı çocuğu diğer mermilerden korumak için oturduğu koltuğu geriye çekti. Ayrıca, Ege’nin yarasına babasının tampon yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

EGE’NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Adana’da hastanede tedavisi süren Ege’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ege’nin durumu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.