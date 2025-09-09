Haberler

Niğde’de TIR’a Çarpan Araçta Yaralılar

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Niğde’de meydana gelen bir trafik kazasında, TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 07.30 civarında Niğde- Adana kara yolu üzerindeki Sazlıca mevkisinde gerçekleşti. İsimleri henüz tespit edilmeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, 51 AR 130 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

EĞİTİM VE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücüler, acil durumu bildirerek bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı durumda bulunan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından morga götürüldü.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve TIR şoförü gözaltına alındı. Bu trajik olay, Niğde’deki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

