Niğde’de Tır Çarpan Otomobil İçin Ekipler Geldi

KAZA DETAYLARI

Niğde-Adana kara yolunun Sazlıca mevkisinde, sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir otomobil, tıra arkadan çarpıyor. Olayı gören diğer sürücüler hemen durumu yetkililere bildiriyor ve bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Ekipler, otomobilin hurdaya döndüğünü tespit ediyor ve içindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Ayrıca, kazada yaralanan 3 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğreniliyor.

CENAZE İŞLEMLERİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga gönderiliyor. Bu süreçte, kaza nedeniyle yaşamını yitirenlerin kimlik bilgileri henüz belirlenmiyor.

ŞOFÖR VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından tırın şoförünün gözaltına alındığı bilgisi geliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlatmış durumda.

ÖNEMLİ

