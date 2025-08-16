Niğde’de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü

ÖLÜM VE YARALANMALARLA SONUÇLANAN KAZA

Niğde’de tır ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Ankara-Niğde Otoyolu’ndaki Pınarcık mevkisinde meydana gelen olayda, 34 KBJ 064 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 01 DJU 33 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobildeki C.T. (54), olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.