Niğde’de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü

ÖLÜM VE YARALANMALARLA SONUÇLANAN KAZA

Niğde’de tır ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Ankara-Niğde Otoyolu’ndaki Pınarcık mevkisinde meydana gelen olayda, 34 KBJ 064 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 01 DJU 33 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobildeki C.T. (54), olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

