Niğde’de Tıra Otomobil Çarptı, 2 Ölü

KAZA DETAYLARI

Niğde-Adana kara yolunun Sazlıca mevkisinde, henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücülerin bulunduğu otomobil, bir tıra arkadan çarptı. Olayı gören diğer sürücüler hemen ihbarda bulunarak sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağladı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Kaza sonucunda otomobilin hurdaya dönmesiyle birlikte araç içinde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ayrıca kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaza sonrasında tırın şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı ve süreç devam ediyor.