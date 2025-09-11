Niğde’de Tırda Kaçak Sigara Yakalandı

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, bir tırda toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara bulundu ve bu duruma ilişkin sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Niğde-Pozantı Otoyolu üzerindeki Eminlik gişelerinde bulunan yol kontrol noktasında, aldıkları bir ihbar doğrultusunda tırda arama işlemi gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramada ele geçirilen 3 bin 606 paket kaçak sigara, yasa dışı ticaretin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürücü hakkında gerekli adli süreç başlatıldı ve konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.