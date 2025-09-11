Haberler

Niğde’de Tırda Kaçak Sigara Yakalandı

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, bir tırda toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara bulundu ve bu duruma ilişkin sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Niğde-Pozantı Otoyolu üzerindeki Eminlik gişelerinde bulunan yol kontrol noktasında, aldıkları bir ihbar doğrultusunda tırda arama işlemi gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramada ele geçirilen 3 bin 606 paket kaçak sigara, yasa dışı ticaretin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürücü hakkında gerekli adli süreç başlatıldı ve konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gümüşhane’de Ambulans Takla Attı

Gümüşhane'de hasta nakli sırasında kaygan yolda takla atan ambulans, 3 sağlık personelinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uçar, galibiyet hedefiyle tam kadro çalıştıklarını vurguladı.

