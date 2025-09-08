Haberler

Niğde’de Tüfekle Yaralanma Olayı Gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE GÜNDEMİ

Niğde’de meydana gelen bir kavga sonucunda bir kişi tüfekle yaralandı. Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi’nde, aralarında husumet bulunan A.K.Ç. ile A.İ. karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA ANİDEN GELİYOR

Ortaya çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.K.Ç, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak A.İ’yi bacağından vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS MÜDAHALESİ

Yaralı A.İ, sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Olayın ardından kaçan A.K.Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

