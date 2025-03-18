Haberler

Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

NARKOTİK OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Niğde’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bu operasyonu yürüttü. Gözaltındaki şüphelilerin üzerine, evlerine, iş yerlerine ve araçlarına operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRKAÇI TUTUKLANDI

Ekipler, gerçekleştirdikleri aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve 2 adet cam aparat ele geçirdi. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 35 bin 135 TL, 1.300 dolar ve 10 Euro’ya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Nusaybin'de devrilen tır sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye ulaştırıldı.
Haberler

Adana’da Çanakkale Zaferi Anıldı

Adana'da şehit aileleri, çocuklarının mezarları başında dua edip karanfil bırakarak anılarını yaşattı. Bu anlamlı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.