Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

NARKOTİK OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Niğde’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bu operasyonu yürüttü. Gözaltındaki şüphelilerin üzerine, evlerine, iş yerlerine ve araçlarına operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRKAÇI TUTUKLANDI

Ekipler, gerçekleştirdikleri aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve 2 adet cam aparat ele geçirdi. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 35 bin 135 TL, 1.300 dolar ve 10 Euro’ya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.