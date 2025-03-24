Niğde’de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Yakalandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi için hafriyat çalışmaları başladı. Sağlık merkezi, 375 metrekare alanda, İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle inşa ediliyor.