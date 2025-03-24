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Niğde’de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Yakalandı

NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 5’İ TUTUKLANDI

Niğde’de, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bu operasyonu gerçekleştirdi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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