NİĞDE’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Niğde’de bir plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren bir çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam saat 19.30 civarında meydana geldi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYORDU?

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çok sayıda arazöz ve tanker kullandı. Ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı ve yangını 4 saat içerisinde kontrol altına aldı. Yangın sırasında fabrikada 100 kişinin çalıştığı fakat kimsenin olay anında içeride bulunmadığı açıklandı. Yangının, elektrik trafosundaki patlamalardan kaynaklandığı belirlendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, fabrikadaki hasar durumu gün yüzüne çıktı. Ekipler, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmasını sabah saatlerinde tamamladı. Şimdi ise fabrikada temizlik ve zarar tespit çalışmaları hızla başlatıldı.