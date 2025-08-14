Niğde’de Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

NİĞDE’DE YAŞLILIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Niğde’de II. Yaşlılık Şurası ön çalışmaları çerçevesinde İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Vali Cahit Çelik’in liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, kurum çalışanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar iştirak etti.

YAŞLI NÜFUS VE SOSYAL HİZMETLER

Vali Çelik, açılış konuşmasında Türkiye’nin artık yüzde 10,62’sinin yaşlı bireylerden oluştuğunu ifade ederek, “Önceden dinamik bir genç nüfusa sahipken şu anda demografik yapımız değişiyor. Bu çalıştayda, yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ve kamusal hizmetlere ulaşmadaki zorluklarını ele alarak daha etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz. En önemli nokta, vatandaşlarımızın hayatını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleridir. Devlet olarak onların yaşamlarını daha kolay hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

YAŞLI NÜFUSUN İHTİYAÇLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

İl Müdürü Nurettin Kesler, yaşlıların yaşam kalitesini artırmanın devletin temel görevlerinden biri olduğunu belirterek; “Ulu çınarlarımız için sunulacak sağlık hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları, ekonomik güvence, barınma imkanları ve kültürel katılım gibi konuları burada görüşeceğiz. Uzman katılımcılarımızın önerileri ile çözüm odaklı bir yol haritası geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz yalnızca sorunları belirlemek değil, uygulanabilir çözümler üretmektir” şeklinde konuştu. Çalıştayda Niğde’deki yaşlı nüfusun mevcut durumu, sosyal, ekonomik ve sağlık ile ilgili sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinde duruldu. Elde edilen bulguların Ekim ayında yapılacak II. Yaşlılık Şurası’na sunulması planlanıyor.