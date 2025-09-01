Niğde’de Yeni Adli Yıl Açıldı

ADLİ YILIN AÇILIŞI VE ÖNEMİ

Niğde’de 2025-2026 adli yılı düzenlenen bir törenle açıldı. Bu etkinlikte Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, “Hukuk fakültelerinin plansızca açılmasının mesleğin geleceğini tehdit ediyor” ifadesini kullandı. Tören sırasında Niğde Barosu, Atatürk Heykeli’ne çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

ADALET VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI ÜZERİNE VURGULAR

Programda konuşan Av. Emin Alper Öztürk, adaletin yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanı olduğunu belirtti ve yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Yargının bağımsızlığına, savunma özgürlüğüne ve hukuk devletinin temel ilkelerine dikkat çeken Öztürk, “Yeni adli yıla, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma temsilcileri olarak mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının hayati önemini, kamuoyuna hatırlatma sorumluluğu ile başlıyoruz,” dedi. Ayrıca yargı süreçlerine yürütmenin müdahalesi, mahkeme kararlarının uygulanmaması ve keyfi tutuklamaların, vatandaşların hukuka güvenini sarsmaya başladığını vurguladı.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE ZORLUKLARI

Ekonomik koşulların da avukatların mesleğini olumsuz etkilediğini hatırlatan Öztürk, hukuk fakültelerinin plansızca açılmasının mesleğin geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekti. 2025-2029 Yargı Reformu Stratejisi kapsamında avukatlara yönelik öngörülen düzenlemelerin hayati önem taşıdığını ifade eden Öztürk, bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı ve tüm toplumun adaletle buluştuğu bir yıl olmasını diledi. “Bizler, bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz,” şeklinde konuşarak, yeni adli yılın yalnızca yargının unsurları olan avukat, hakim ve savcılar için değil, tüm vatandaşlar için adalet mücadelesi yılı olması gerektiğini belirtti.

GELECEK İÇİN TEMENNİLER

Yeni adli yılın bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı ve yargı mensuplarının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin adaletle buluştuğu bir yıl olması gerektiğini ifade eden Öztürk, iki yılın bu yönüyle hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca, hayatını kaybeden meslektaşlarını da rahmetle anarak, başarılar diledi.