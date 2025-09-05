Haberler

Niğde’deki Fabrikada Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Niğde’de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sayesinde yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Bu süreçte olayın büyüklüğüne dair daha fazla detay henüz paylaşılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.