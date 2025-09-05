Niğde’deki Fabrikada Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Niğde’de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sayesinde yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Bu süreçte olayın büyüklüğüne dair daha fazla detay henüz paylaşılmadı.