Niğde’deki Operasyonlarda 3 Şüpheli Tutuklandı

NİĞDE’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTILAR

Niğde’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU BULGULARI VE TUTUKLAMALAR

Yapılan operasyonda 145,82 gram sentetik uyuşturucu, 1,21 gram esrar ve cam aparat gibi maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü hakimlik tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, aranan bir firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

