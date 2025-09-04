Haberler

Niğde’deki OSB’de Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI FİRMA

Niğde’de Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktığı bilgisi alındı. Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi ve fabrikanın üst kısmından alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda arazöz ve tanker ile müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

