Niğde’deki OSB’de Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI FİRMA

Niğde’de Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktığı bilgisi alındı. Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi ve fabrikanın üst kısmından alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda arazöz ve tanker ile müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.