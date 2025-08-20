Niğde Ekibi Kick Boks’ta Başarı Sağladı

NİĞDE EKİBİ TARIHİ BAŞARIYI YAKALADI

Kütahya’da gerçekleştirilen 17. İller Arası Kick Boks Zafer Kupası’nda Niğde ekibi dikkat çekici bir başarıya imza attı. 40 ilden 800 sporcunun katıldığı bu organizasyon, Niğde Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının kazandığı 4 altın ve 1 gümüş madalya ile taçlandı. Bu sonuç, hem şehri hem de antrenörleri için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Niğde Gençlik ve Spor Kulübü’nden Zehra Aktaş, 60 kilogram genç bayanlar kategorisinde birincilik elde etti. Aynı şekilde, Kağan Enes Eroğlu 57 kilogram yıldız erkekler kategorisinde altın madalya kazanırken, İpek Su Tan ise 60 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Ayrıca takımın bir diğer sporcusu, gümüş madalya kazanarak başarıya katkıda bulundu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Köksal Arıkan, uzun süredir gerçekleştirdikleri çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını ve Niğde’nin kick boks branşında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma gelmeye başladığını ifade etti. Başarının arkasında Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mahmut Karataş ve il temsilcisi Ali Kale’nin desteklerinin yattığını vurguladı. Bu başarıları kutlarken, Niğde’yi kick boks branşında daha üst noktalara taşımayı hedeflediklerini belirtti.