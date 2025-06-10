Niğde Ekipleri Trafik Güvenliği Sağladı

TRAFFIC SAFETY AWARENESS EVENT

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıyor. Niğde-Kayseri kara yolunun 14. kilometresinde bulunan uygulama noktasında düzenlenen etkinlikte, sürücüler ve yolcular yaşam tünelinde trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında bilgilendiriliyor.

OLUMLU ETKİLER YARATILIYOR

Etkinlikte vatandaşlara hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmama ve kırmızı ışık ihlali gibi konular hakkında bilgi veriliyor. Bu programda toplamda 317 kişi bilgilendiriliyor.