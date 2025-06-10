Niğde Emniyet Ekipleri Trafik Bilgilendirdi

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Niğde-Kayseri kara yolunun 14. kilometresindeki uygulama noktasında düzenlenen etkinlikte, sürücü ve yolculara “Yaşam Tüneli” içinde trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında detaylı bilgi verildi.

ÖNEMLİ KONUŞMALAR VE BİLGİLENDİRME

Etkinlikte, vatandaşlara hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve kırmızı ışık ihlali gibi konular hakkında bilgi aktarıldı. Gerçekleştirilen programda toplamda 317 kişi bilgilendirildi.