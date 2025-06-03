Niğde Hastanesi’nde Yangın ve KBRN Tatbikatı

NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDEN TATBİKAT

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılı “Hastane Afet ve Acil Durum Planı” çerçevesinde, olası afetlere karşı hazırlığını en üst seviyeye ulaştırmak amacıyla gerçekçi Yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenledi. Tatbikat, destek çözüm ortaklarının katılımıyla iki aşamalı olarak yapıldı. Senaryoya göre, hastanede röntgen cihazından çıkan bir yangın sonrasında kimyasal sızıntı meydana geldi.

TATBİKATTA YARALILAR VE MÜDAHALE SÜREÇLERİ

Tatbikatta senaryo gereği 3 kişi yaralandı. Yangın ve KBRN olayına müdahale süreleri, ekiplerin koordinasyonu ve hasta tahliyesi gibi önemli aşamalar başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatla ilgili bilgi veren UMKE Niğde sorumlusu Alpay Ayan, tatbikata AFAD, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Medaş ve Doğal Gaz Ekiplerinin katıldığını belirtti.

Hastane Sivil Savunma Amiri Adem Tok, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Bu tatbikat, olası durumlara karşı hazırlığı artırma ve müdahale yetkinliğini geliştirme açısından önemli bir adım oldu.