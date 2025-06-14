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Niğde İl Jandarma Yıldönümünü Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ıncı kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

PROGRAM STANT ZİYARETLERİ İLE DEVAM ETTİ

Çelenk sunumunun peşinden, program Jandarma birimlerine ait stantların ziyaret edilmesiyle sürdü. İl Jandarma Komutanlığı, Ömer Halisdemir Meydanı’nda açtığı stantlarda vatandaşlara jandarma birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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