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Niğde Jandarma Çocuk Etkinlikleri Düzenledi

ETKİNLİKLER ÇOCUKLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlamak için birçok etkinlik düzenledi. Kutlama etkinlikleri, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde gerçekleştirildi ve ilköğretim okullarındaki öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler hazırlandı.

ATÖLYELER EĞLENMEK VE KEŞFETMEK İÇİN

Etkinlikler kapsamında çocuklar için oyun ve boyama atölyeleri kuruldu. Küçüklerin hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de becerilerini geliştirdiği bu aktiviteler büyük bir katılım gördü. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan ‘Tim Jandarma’ adlı çizgi film de çocukların izlenimine sunuldu ve güvenlik güçlerinin görevleri eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

HEDİYELER VE UNUTULMAZ ANILAR

Etkinliğin sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, Türk Bayrağı, balon gibi çeşitli hediyeler verildi. Bu etkinlikler, çocukların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

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