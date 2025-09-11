Niğde Jandarma Ekipleri Kaçak Sigara Buldu

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK SİGARA YAKALADI

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolünde önemli bir başarı elde etti. Ulukışla İlçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri – Ereğli istikametinde düzenlenen kontrol ve arama faaliyetinde, bir çekici ve ona bağlı dorsede toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI

Ekipler, ele geçirilen kaçak sigaralara el koyarken, olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Jandarma, kaçakçılığın önlenmesi için yürütülen çalışmalara devam edeceklerini belirtti.