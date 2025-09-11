Haberler

Niğde Jandarma Ekipleri Kaçak Sigara Buldu

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK SİGARA YAKALADI

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolünde önemli bir başarı elde etti. Ulukışla İlçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri – Ereğli istikametinde düzenlenen kontrol ve arama faaliyetinde, bir çekici ve ona bağlı dorsede toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI

Ekipler, ele geçirilen kaçak sigaralara el koyarken, olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Jandarma, kaçakçılığın önlenmesi için yürütülen çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

