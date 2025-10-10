Niğde Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Niğde merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunan kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekiplerin Niğde merkezli olarak Ankara, Yozgat, Mersin ve Ordu’da eş zamanlı biçimde düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, 7 cep telefonu, 6 sim kartı, 4 flaş bellek, 3 tablet, 5 banka kartı, 4 kredi kartı, bir dizüstü bilgisayar ve bir hafıza kartı da ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

