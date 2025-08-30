Niğde Off-Road Etkinliği Başlıyor

HAFTA SONU DÜZENLENECEK OFF-ROAD ETKİNLİĞİ

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğinde “6. Off-Road Etkinliği” bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler yarın saat 21.00’de Niğde Evleri Niğde Off-Road Kulübü pist alanında başlayacak. Etkinlik kapsamında kamp ateşi yakılması planlanıyor.

YARISLARDA ZORLU PARKURLAR OLACAK

Pazar günü saat 10.00’da başlayacak araç yarışlarında sürücüler, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele verecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada Niğde’nin bu tür etkinliklerde Türkiye’de önemli bir merkez konumuna geldiğini vurguladı. Özdemir, “Bu yıl etkinliğin 6’ncısını düzenliyoruz. Etkinliklerde hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz, adrenalin ve heyecan dolu anlara şahitlik edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Ayrıca işbirliği ve katkılarından dolayı Niğde Off-Road Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Niğde’de geleneksel hale gelen etkinlikler, sadece yarış tutkunlarına değil, tüm vatandaşlara eğlenceli ve unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.” ifadelerini kullandı.