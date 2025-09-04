Haberler

Niğde OSB’de Yangın Çıkıyor, Müdahale Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktığı bildiriliyor. Hangi sebepten dolayı çıktığı henüz bilinmeyen bu yangın, Niğde OSB 3. Cadde’de gerçekleşiyor. Yangın haberi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendiriliyor.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Yangının meydana geldiği alanda polis ekipleri de güvenlik önlemleri alıyor. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor ve olayın kontrol altına alınması için çaba gösteriliyor.

ÖNEMLİ

