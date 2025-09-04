Niğde OSB’de Yangın Çıktı. İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

YANGIN OLAYI NİĞDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

VALİ ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, OSB yönetimine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün saat 18.45 sıralarında OSB’de bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, önce bir patlama oluyor akabinde büyük bir yangın çıkıyor. Çok seri bir şekilde Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangının önceki enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı büyük bir işletme olmasına rağmen yangının olduğu saatte işletmede kimse yok. Allah’a şükürler olsun herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduk. Şu an alınan tedbirlerle yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Görev alan tüm itfaiye erlerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.