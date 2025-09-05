Haberler

Niğde OSB’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir plastik ambalaj fabrikasında meydana gelen yangın, yaklaşık 10 saat süren yoğun çaba sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Dünden itibaren, akşam saatlerinde Niğde OSB 3. Cadde üzerindeki fabrikanın çatısında çıkan yangın, henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Kısa zamanda büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜCADELESİ

Olay yerine Niğde ile çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren mücadele sonucunda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Söndürme işlemlerinin ardından, fabrikanın içerisindeki soğutma işlemlerine devam ediliyor. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatılırken, fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

