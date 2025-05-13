Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Yerli Cipslik Geliştirdi

YERLİ CİPSLİK PATATESİN TESCİLİNİN SEVINCI

Türkiye’deki patates alanındaki ilk ve tek araştırma kurumu Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, yerli ve milli tarımda kaydedilen önemli bir başarıya daha imza atıyor. Enstitü tarafından geliştirilen ilk yerli cipslik patates çeşidi ‘Uğur’ adıyla tescil edildi. 2023 yılında sanayi tipi kullanım için (cips ve parmak patates) başvurusu yapılan ‘Uğur’, tescil aşamasının tamamlanmasıyla Türk tarımına kazandırılmış oldu. Bu gelişmeyle birlikte, enstitünün bugüne dek tescil ettirdiği yerli ve milli patates çeşidi sayısı 11’e ulaştı.

ISLAH ÇALIŞMALARININ BAŞARISI

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yaptığı açıklamada ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen 11 yerli patates çeşidinden 8’inin özel yerli firmalara devredildiğini, 3 çeşidin ise satışa sunulduğunu belirtti. Yeni çeşitlerin sertifikasyon ve tohumluk üretimlerinin tamamlanmasıyla birlikte satışa sunulacağını ifade eden Pırlak, patates sektörüne ve üreticilere yönelik yüksek verimli, depo dayanıklılığı yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitler üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı. Sanayilik patates çeşitleri üzerine yoğunlaşarak, cipslik türdeki ilk patates çeşidi olan Uğur’un geliştirildiğini de açıkladı.

UZUN SÜRELİ DEPODAYANIKLIK

Yeni patates çeşidinin sektöre önemli bir canlılık getireceğine inandığını vurgulayan Uğur Pırlak, yerli cipslik patatesin açık sarı et rengine sahip olduğunu aktardı. Pırlak, “Orta erkenci bir çeşit olmasının yanı sıra, depo dayanımıyla öne çıkıyor. Uzun süre tazeliğini koruyabilen bu yeni yerli çeşit, cips piyasasında önemli bir yer edinecek gibi görünüyor” şeklinde konuştu.