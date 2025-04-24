Niğde Sığır Yetiştiricileri Birliği Toplantısı Yapıldı

GENEL KURUL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Mali Genel Kurulu, birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Uğur Eytemiş’in üstlendiği bu toplantıda, Tekin Ulusoy, Selahattin Özbek ve Çetin Gülsever divan üyeleri olarak görev aldı. Bilgehan Güney ve ekibi, Mali Genel Kurulda güven tazeledi. Toplantıda, 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2025 yılına ait projeler katılımcılarla paylaşıldı.

FAALİYET RAPORLARI OKUNDU

Genel kurulda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu. Başkan Bilgehan Güney, 2023 yılından bu yana yürüttüğü görevde en iyi şekilde hizmet verme çabası içinde olduklarını ifade etti. Güney, Ovacık’taki atıl durumda bulunan işletmenin yeniden faaliyete geçirildiğini ve birliğe kazandırıldığını belirtti. Ayrıca son iki yıl içinde, birliğe ait tüm araçların bakımlarının yapıldığını ve yeni araçlar alarak araç parkının güçlendirildiğini vurguladı.

YENİ İŞLETME HİZMETE AÇILDI

Birliğe ait bir şarküteri açıldığını da sözlerine ekleyen Güney, bu işletmeyle birlikte Niğde halkına doğrudan hizmet sunduklarını söyledi. “Birliğimizi ve birlik üyelerimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Güney, Mali Genel Kurula katılım gösteren herkese teşekkür etti.