Niğde Uyuşturucu Mücadele Farkındalık Etkinlikleri

Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı ve özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

55 BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ

11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narkonokta” projeleri kapsamında 5 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde toplam 1500 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

