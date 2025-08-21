Niğde Uyuşturucu Mücadele Farkındalık Etkinlikleri

Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı ve özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

55 BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ

11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narkonokta” projeleri kapsamında 5 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde toplam 1500 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.