NİĞDE VALİLİĞİ, KURBAN BAYRAMI İÇİN TEDBİRLER ALDI

HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN KAPSAMLI TEDBİRLER

Niğde Valiliği, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş bir tedbir paketi hazırladı. 5-9 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerinden toplamda 680 ekip ve 2 bin 344 personel sahada aktif olarak görev alacak. Bu kapsamda yapılan açıklamada, bayram döneminde trafik kazalarını önlemek ve düzeni sağlamak amacıyla, kural ihlali sık görülen bölgelerde denetimlerin artırılacağı belirtildi.

DRONE DESTEKLİ GÜVENLİK GÖZETİMİ

Açıklamada, ayrıca drone destekli gözetim uygulaması ile güvenlik önlemlerinin havadan da denetleneceği belirtildi. Tedbirlerin sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, ulaşım düzenlemeleri ve yangın güvenliği gibi çeşitli alanlarda koordinasyon sağlandığı ifade edildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeterli sağlık personelini görevlendirerek hazırlıklar yaptığı ve ilgili kurumların muhtemel elektrik, su ve doğalgaz arızalarına karşı gerekli önlemleri aldığı bildirildi.

TOPLU TAŞIMADA EK SEFERLER PLANLANDI

Yapılan açıklamada, toplu taşıma noktalarında yaşanabilecek yoğunluklar için ek seferlerin planlandığı, bayram öncesinde yol çalışmaları tamamlanarak kesintisiz trafik akışının hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca, market ve manav gibi yerlerde denetimlerin sıklaştırıldığı ve sosyal hizmet kurumlarına yapılacak ziyaretler için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

AÇIKLAMALAR VE İŞ BİRLİKLERİ

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlara her konuda destek olacağı vurgulandı. Tüm önlemlerin, ilgili meslek kuruluşları ve odalarla iş birliği içinde hayata geçirildiği belirtildi.