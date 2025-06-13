Niğde Valisi Cahit Çelik; Jandarma’nın 186. Yılını Kutladı

VALİ ÇELİK’TEN JANDARMA YILI KUTLAMASI

Niğde Valisi Cahit Çelik, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Çelik, mesajında jandarma teşkilatının milletin güvenliği, devletin bekası ve kamu düzeninin sağlanması için durmaksızın büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirtti. Kuruluşundan bugüne kadar vatan sevgisiyle yoğrulmuş kadrolarıyla hizmet eden Jandarma Teşkilatı’nın köklü geçmişi, modern donanımı ve insan odaklı hizmet anlayışıyla ülkenin dört bir yanında başarıyla hizmet verdiğini ifade etti.

JANDARMANIN BAŞARILI PERFORMANSI

Çelik, teşkilatın suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığı, terörle mücadeledeki etkinliği ve toplumla kurduğu güven temelli ilişkilerin halkın gönlünde özel bir yer edindiğini vurguladı. Ayrıca, Jandarma Teşkilatı’nın teknolojiyi ve güncel gelişmeleri yakından takip eden yapısıyla hizmet kalitesini her geçen gün artırdığını da ekledi. Vali Çelik, mesajında şu şekilde ifade etti; “Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren Jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”