Niğde Valisi Çelik’ten Kutlama Mesajı

VALİ ÇELİK’TEN KUTLAMA MESAJI

Niğde Valisi Cahit Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Çelik, mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

MECLİS’İN TARİHİ ANLAMINI VURGULADI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde açılan Meclis’in, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirten Vali Çelik, bu anlam dolu günün çocuklara armağan edilmesinin, geleceğe olan inancın en büyük göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsızlık azmi ve kararlılığıyla kurulduğuna dikkat çekti.

ÇOCUKLAR GELECEĞİN GÜVENCESİ

Çelik, “Geleceğe güçlü adımlarla ilerleyen ülkemizin en büyük güvencesi, iyi eğitim almış, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve donanımlı çocuklarımız olacaktır,” şeklinde konuştu. Mesajı sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilk Meclis üyelerini ve tüm kahramanları rahmet ve şükranla andığını belirten Vali Cahit Çelik, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı ve sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir ömür diledi.